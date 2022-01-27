Очередной очаг африканской чумы свиней обнаружили в Карпинске

27 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Ферма, свинья (2017) | Фото: 1zoom.me

Очередной очаг африканской чумы свиней обнаружили в Карпинске

Сотрудники Свердловской областной ветеринарной лаборатории обнаружили на территории личного подсобного хозяйства Карпинска очаг африканской чумы свиней. Источник заражения все еще выясняется, сообщает издание "Про Сосьву".

"Департамент ветеринарии Свердловской области проводит комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая уничтожает возбудителя вируса. Необходимо полностью обезопасить территорию. Определяются размеры угрожаемой зоны и зоны наблюдения", – рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Очаг был выявлен 26 января, после чего к мероприятиям были привлечены сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Начиная же с сегодняшнего дня, в городе будет проводиться обход личных подсобных хозяйств с целью уточнения информации о наличии поголовья свиней.

Глава города Андрей Клопов также сообщил о 82 зараженных животных, туши уже уничтожены. На данный момент проводятся все превентивные мероприятия, при этом территория взята под охрану.

"Сейчас будет обработка проводиться, будет определена зона карантинная, зона наблюдения", - заявил градоначальник.

Напомним, на днях первый замгубернатора региона Алексей Шмыков заявил, что источниками вспышки африканской чумы свиней стала воинская часть и колония. В свою очередь ГУФСИН и ЦВО категорично настаивают на своей непричастности, обвиняя правительство региона в нежелании тщательно разобраться в вопросе.

Теги: африканская чума свиней, Карпинск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети