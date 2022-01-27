Очередной очаг африканской чумы свиней обнаружили в Карпинске

Сотрудники Свердловской областной ветеринарной лаборатории обнаружили на территории личного подсобного хозяйства Карпинска очаг африканской чумы свиней. Источник заражения все еще выясняется, сообщает издание "Про Сосьву".

"Департамент ветеринарии Свердловской области проводит комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая уничтожает возбудителя вируса. Необходимо полностью обезопасить территорию. Определяются размеры угрожаемой зоны и зоны наблюдения", – рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Очаг был выявлен 26 января, после чего к мероприятиям были привлечены сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Начиная же с сегодняшнего дня, в городе будет проводиться обход личных подсобных хозяйств с целью уточнения информации о наличии поголовья свиней.

Глава города Андрей Клопов также сообщил о 82 зараженных животных, туши уже уничтожены. На данный момент проводятся все превентивные мероприятия, при этом территория взята под охрану.

"Сейчас будет обработка проводиться, будет определена зона карантинная, зона наблюдения", - заявил градоначальник.

Напомним, на днях первый замгубернатора региона Алексей Шмыков заявил, что источниками вспышки африканской чумы свиней стала воинская часть и колония. В свою очередь ГУФСИН и ЦВО категорично настаивают на своей непричастности, обвиняя правительство региона в нежелании тщательно разобраться в вопросе.