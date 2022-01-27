Белый дом решил пока отказаться от идеи санкций против Путина, - CBS

Белый дом на данный момент передумал вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, так как это создаст ряд "технических трудностей", сообщает CBS со ссылкой на источники.

Как отмечается, в случае, если ввести санкции против первого лица государства, с которым Вашингтон проводит переговоры, это создаст сложности. В частности, ему будет затруднительно осуществлять официальные визиты в страны мира, а также координировать действия с зарубежными партнерами, пишет Regnum.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина при вторжении на Украину.

На прошлой неделе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России. По данным The Washington Post, документ носит название "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминается лично президент РФ Владимир Путин. Издание пишет, что в черный список также попали российские высокопоставленные лица, министры и чиновники.

В Кремле заявили, что возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, но политически деструктивны.