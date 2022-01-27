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Общество Пермский край
Пермский проездной (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Прикамья

Мэрия Перми предложила пассажирам покупать проездные, а не требовать снижения стоимости проезда

В Перми состоялся круглый стол, на котором обсудили новую транспортную реформу и повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Об обстоятельствах разговора на своей странице "Вконтакте" рассказала активистка Людмила Ёлтышева, которая в компании Оксаны Асауленко озвучила все вопросы, жалобы и пожелания по теме, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Основные из них – снижение стоимости проезда в транспорте и изменение новой маршрутной сети. Мы предложили вернуть обратно востребованные горожанами маршруты. И если эти моменты обсуждать ещё не поздно и что-то можно изменить, то на вопросе о стоимости проезда "реформаторы" поставили жирную точку. Вместо снижения тарифа чиновники предложили пермякам покупать… проездные. Мы с этим в корне не согласны. Начальник департамента транспорта Анатолий Путин соглашался, что проблемы, возникшие после изменения новой маршрутной сети, есть. А вот первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин считает, что под каждого пассажира подстроить маршрутную сеть невозможно. Примечательно, что сам Эдуард Азатович живет в Москве, а в Перми только работает", - написала Ёлтышева.

По её словам, все эти обсуждения и круглые столы нужно было проводить до нововведений, а не после, когда все решения чиновники и депутаты уже приняли без участия общественности.

"Нужно было создавать рабочие группы и налаживать обратную связь. Странно, что этого не сделано было раньше. Уверена, что негативного отношения пассажиров тогда можно было бы избежать", - уточнила Ёлтышева.

Ранее активистка после того, как не удалось согласовать проведение в конце января митинга, подала уведомление о проведении мероприятия в другой день.

Новое тарифное меню в городе начало действовать с 10 января. Стоимость разовой поездки выросла с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Теги: Людмила Ёлтышева, стоимость проезда, круглый стол



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