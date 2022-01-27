В Свердловском онкологическом диспансере – вспышка ковида среди сотрудников

В Свердловском онкологическом диспансере случилась вспышка коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевшие выявлены среди сотрудников учреждения. По состоянию на 26 января обнаружено четыре случая заноса заболевания в трех отделениях.

Уже организовано эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование контактных людей. Как заверили в надзорном ведомстве, ситуация находится на контроле.

Напомним, ранее вспышки коронавируса произошли в Серовской городской больнице и в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге: счет заболевших там идет на десятки. Накануне в Свердловской области был установлен новый суточный рекорд по заболеваемости ковидом.