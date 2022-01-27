Ученые из КНР выявили новый штамм коронавируса

Китайские ученые обнаружили в Африке новый штамм коронавируса — NeoCoV.

По их словам, он во многом схож с SARS-CoV-2, вспышку которого выявили в конце 2019 года в китайском Ухане, сообщает портал bioRxiv.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока распространяется среди этой популяции. Как отмечают эксперты, вирус потенциально опасен для человека. Его особенность заключается в том, что он обладает скрытой возможностью матировать и в результате этого проникать не только в клетки животных, но и человека.

Как оказалось, NeoCoV — это родственный тип коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2010-х годах.

Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание, но осложнения бывают разные, вплоть до летальных исходов. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.