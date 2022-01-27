27 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Под Оренбургом два человека скончались от отравления алкоголем

В Оренбургской области два человека скончались в результате потребления суррогатного алкоголя.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что смертельный случай произошел в Переволоцком районе, пишут "Известия". Другие подробности пока не сообщаются.

Тем временем, в Тюмени следователи вместе с сотрудниками УМВД установили и задержали 10 лиц, подозреваемых в массовых отравлениях граждан "паленой" водкой. В декабре подозреваемые продавали водку с этикеткой "Родники Сибири". В алкоголе был метиловый спирт. 

Теги: алкоголь, контрафакт



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