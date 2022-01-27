Под Оренбургом два человека скончались от отравления алкоголем

В Оренбургской области два человека скончались в результате потребления суррогатного алкоголя.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что смертельный случай произошел в Переволоцком районе, пишут "Известия". Другие подробности пока не сообщаются.

Тем временем, в Тюмени следователи вместе с сотрудниками УМВД установили и задержали 10 лиц, подозреваемых в массовых отравлениях граждан "паленой" водкой. В декабре подозреваемые продавали водку с этикеткой "Родники Сибири". В алкоголе был метиловый спирт.