Forbes: ФАС разрешила Уральской горно-металлургической компанией купить "Высочайшего"

Федеральная антимонопольная служба Росси согласовала Уральской горно-металлургической компании миллиардеров Искандера Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына покупку 100% акций одного из крупнейших золотодобытчиков России — "Высочайшего" (GV Gold).

Как считают в ФАС, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке золота. При этом сумма сделки не разглашается. УГМК не раскрывает данные по выпуску золота, которое она производит в основном в качестве побочного продукта. Свою долю в производстве драгоценного металла в России компания оценивает в 4%. В 2020 году в России было произведено 340 т золота. Из этого следует, что производство УГМК в 2020 году могло составить 13,6 т.

По итогам 2020 года "Высочайший" произвел 272 000 унций золота (8,5 т). Если суммировать предполагаемое производство УГМК с данными "Высочайшего", то получится, что УГМК может занять четвертое место по производству золота в России.

Крупнейший производитель золота в России, "Полюс", произвел в 2020 году 2,8 млн унций золота (86 т), второй производитель, Polymetal — 1,6 млн унций (48 т), третий, Nordgold — 1 млн унций (33 т), сообщает Forbes.