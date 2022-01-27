В ВШЭ объяснили прошлогоднее "фискальное чудо" в России

Доходы федерального бюджета России в 2021 году составили 25,3 трлн руб., на 35% превысив план, заложенный в законе о бюджете от декабря 2020 года.

Экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский в обзоре под названием "Фискальное чудо 2021 года" называет этот рост "сверхординарным". Он выделяет пять факторов сильного роста бюджетных доходов в прошлом году, это более высокие темпы роста российской экономики по сравнению с изначально ожидавшимися; гораздо более высокие мировые цены на нефть; заметное сокращение нормы сбережений домохозяйств по сравнению с 2020 годом; сокращение международной мобильности населения из-за пандемии; ускорение инфляции.

Основным источником налоговых сборов бюджета страны является НДС, доля которого в общих доходах бюджета выросла с 27% в 2013–2014 годах до 36% по итогам 2021 года. Поступления этого налога увеличились по сравнению с 2020 годом на 28%, сообщает РБК.