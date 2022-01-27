Минстрой скептически отнесся к идее тратить пенсию на жилье

Министерство строительства России отреагировало на инициативу, которую кабмину предложили крупные участники рынка риелторских услуг.

Она предполагает одобрение россиянам потратить пенсионные накопления на покупку жилья, дома или земельного участка.

По заявлению пресс-службы министерства, трата пенсионных накоплений — чувствительный вопрос для большинства россиян. Следовательно, любые кардинальные инициативы следует рассматривать только после детальной проработки, с участием других органов власти и общественных объединений.

Министерство пообещало тщательно проанализировать инициативу и сформировать аргументированную позицию.

Напомним, бизнес предложил создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство.

Как предполагается, средства будут выдавать по принципу ипотеки до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть. При этом деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых.