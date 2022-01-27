27 Января 2022
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лжеподрывник, звонок, телефон (2016) | Фото: newsvo.ru

Названа стоимость контакта на создание технологии блокировки подменных номеров

Роскомнадзор планирует создать технологию блокировки подменных номеров.

Названа стоимость работ. Подведомственный ему ФГУП "Главный радиочастотный центр" заказал исследование технологии, которая позволит сделать невозможной подмену номеров на сетях операторов связи.

Работы оцениваются в 8,2 млн рублей. Их будут проводить под шифром "Идентификация", пишут "Известия".

Как сообщалось, исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи.

При этом сами операторы заверяют, что давно используют собственные способы блокировки подозрительных звонков.

По данным МВД, в 2021 году телефонные мошенники украли у россиян более 45 млрд руб.

Теги: мошенники, Роскомнадзор



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Ранее 25.01.2022 09:28 Мск Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков с подменных номеров


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