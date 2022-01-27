27 Января 2022
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

Льготную ипотеку хотят расширить на вторичку

Льготное ипотечное кредитование могут расширить на вторичное жилье.

Инициатива поступила от депутата профильного комитета Госдумы в адрес главы кабмина РФ Михаила Мишустина. Речь о тех населенных пунктах, в которые отсутствуют новостройки.

Данную инициативу одобрили эксперты ОНФ и общественного совета при Минстрое, а также представители бизнеса. Как заявили в правительстве, письмо направлено для проработки в Минстрой и Минфин.

По данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), в настоящее время строительство жилья не осуществляется в 812 городах из 1117, то есть не охвачено около 70% из них, пишут "Известия".

Ранее семейную ипотеку предложили распространить на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек. С такой инициативой выступил ОНФ. Сегодня ипотеку на специальных условиях дают именно на новостройки, но в регионах, где жилье практически не строится, этим предложением невозможно воспользоваться.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость



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Ранее 30.09.2021 08:10 Мск Семейную ипотеку предложили распространить на "вторичку" в тех городах, где не строится новое жилье


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