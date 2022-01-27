Более 20 поездов с российскими грузами застряли в Казахстане

На территории Казахстана простаивает 22 железнодорожных состава, в которых более 1600 вагонов, с российскими грузами.

Это произошло из-за неуплаты провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании "Казахстан темир жолы".

Казахстанский экспедитор "ТОО "Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн руб. для оплаты перевозки и пропал с деньгами. По этой причине КТЖ отказывается везти грузы, пока услуга не будет оплачена.

На 26 января простой вагонов достигает 19 суток. В вагонах находится лес, строительный груз, металлоконструкции, товары народного потребления, пишут "Ведомости".