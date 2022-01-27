Кабмин РФ подготовил проект постановления о просветительской деятельности

Минпросвещения России закончило разработку второй версии проекта постановления кабмина РФ о просветительской деятельности,

Подзаконный акт призван установить порядок, условия и формы такой деятельности в школах, вузах и организациях культуры, а также контроль над ней. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Белому дому и сенатора, бывшего руководителя Рособрнадзора Любовь Глебову, в феврале 2022 года проект постановления должен быть внесен в правительство.

Документ учитывает практически все замечания, указанные экспертами Общественной палаты при его обсуждении. Так, под понятие регулируемой властями просветительской деятельности не должны попасть курсы, которые люди ведут в личных блогах, а вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами должны ввести уведомительный порядок при ведении просветительской деятельности.

Напомним, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург раскритиковал принятый закон о просветительской деятельности. По его словам, на волне такого запретительства под санкции могут попасть, например, так называемые "перевернутые уроки", когда учитель просит учеников перед обсуждением в классе собрать мнения и факты о самых острых событиях истории. И найти эти мнения можно в интернете.