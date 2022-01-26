27 Января 2022
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доллар евро (2009) | Фото: rian.ru

Курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил 80 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже рос на 1,79% к закрытию предыдущей сессии, до 80,04 рубля, свидетельствуют данные площадки на 19:24 мск, сообщает ТАСС.

По данным на 18:34 мск, курс евро рос до 90,015 рубля (+1,37%). В последний раз курс евро поднимался выше 90 рубля в июле 2021 года. По данным на 19:13 мск, курс доллара рос до 80,03 рубля (+1,78%). В последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей в ноябре 2020 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,95%, до $88,88 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,1% и торгуется на уровне $87,4 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:45 мск.

Теги: доллар, евро, курс



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