Арестован подозреваемый в ограблении вдовы Градского

26 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Арестован подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Наро-Фоминский суд Москвы арестовал Умеджона Жабборова, задержанного по подозрению в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, сообщает ТАСС.

Под стражей он пробудет до 16 марта. По данным издания, заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Свою вину подозреваемый признал. Мотивом преступления называют "желание подзаработать".

Напомним, ранее стало известно, что на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, якобы, передала им деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.

Теги: Градский, разбой, ограбление, Марина Коташенко, Умеджон Жабборов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.01.2022 11:06 Мск Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского – он находился в федеральном розыске
Ранее 20.01.2022 03:09 Мск СМИ: раскрыта информация о задержании подозреваемых в нападении на вдову Градского
Ранее 17.01.2022 10:07 Мск Адвокат нашел нестыковки в деле об ограблении вдовы Градского
Ранее 17.01.2022 00:09 Мск По факту нападения на вдову Градского заведено уголовное дело
Ранее 16.01.2022 21:59 Мск В Подмосковье неизвестные совершили разбойное нападение на вдову Александра Градского


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2446

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети