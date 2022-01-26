Арестован подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Наро-Фоминский суд Москвы арестовал Умеджона Жабборова, задержанного по подозрению в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, сообщает ТАСС.

Под стражей он пробудет до 16 марта. По данным издания, заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Свою вину подозреваемый признал. Мотивом преступления называют "желание подзаработать".

Напомним, ранее стало известно, что на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, якобы, передала им деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.