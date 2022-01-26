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Владимир Кочеулов, Юрий Леонов (2022) | Фото: Родительский комитет Курганской области

Курганский родком: оснований для психологической проверки отстраненного от работы учителя не было

Сегодня в Курганской области состоялось первое заседание суда по делу об отстранении от работы учителя Звериноголовской СОШ Владимира Кочеулова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курганского родительского комитета.
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Отстаивать свои интересы педагогу в суде помогает председатель Родительского комитета Курганской области Юрий Леонов.

Напомним, педагог подал исковое заявление о признании недействительным приказа об отстранении от работы, взыскании заработной платы за вынужденный прогул и компенсации морального вреда. Основанием для отстранения послужил его отказ лечь в стационар Курганской психоневрологической больницы "для дополнительного обследования".

Родком сообщает, что никаких объективных причин для госпитализации учителя не было.

Выступая в защиту Владимира Кочеулова, Юрий Леонов задал несколько основных вопросов: обязаны ли учителя обычных, не специализированных школ, проходить ежегодное освидетельствование у психиатра, почему лишь два педагога из 40 приехавших были выбраны для углубленного психологического тестирования, на основании чего именно Владимиру Кочеулову предложили пройти "дополнительное обследование в стационаре".

Владимир Кочеулов, Юрий Леонов(2022)|Фото: Родительский комитет Курганской области

"Как было озвучено в суде, представление о необходимости проверить всех учителей СОШ было вынесено прокуратурой. При этом, по мнению профсоюза работников образования, такие обследования не относятся к учителям неспециализированных школ, а касаются только педагогов, работающих с детьми с девиантным поведением. Однако и представители департамента образования сообщили, что такая практика существует с 2019 года. Но не сумели назвать ни одной сельской школы, где учителей, вывозя в город, массово проверяют врачи Курганской психоневрологической больницы", - сообщил Леонов.

Само обследование, несмотря на то, что в районе есть врач-психиатр, проводилось в Кургане, куда отвезли организованную группу из 40 педагогов. 38 человек сразу были признаны годными к работе. Двоих пригласили на дополнительное тестирование, по итогам которого Кочеулову и предложили дополнительно обследоваться.

"Разумеется, педагог отказался от этого предложения. Тогда его отстранили от работы. Не на основании врачебного заключения, а из-за отказа провести 20 дней в стационаре психоневрологической больницы. Представитель медучреждения на мой вопрос пояснил: для дополнительного тестирования Владимира Кочеулова врачи выбрали "на основе своих психологических знаний". То есть просто посмотрев. И в результате психологического тестирования никаких отклонений у Владимира Кочеулова не нашли. Но все равно решили предложить ему лечь в стационар", - отметил председатель родкома.

Сам учитель полагает, что отстранение связано с его гражданской позицией. Напомним, Владимир Кочеулов имеет 25 лет стажа, преподает историю и обществознание, его ученики успешно сдают экзамены, а в качестве муниципального депутата Кочеулов поднимал острые вопросы своего района, обращал внимание общественности на удручающее состояние здания школы, в 2017 году стал автором обращения к Владимиру Путину из-за долгов по зарплате, в 2018 году записал повторное обращение и организовал забастовку учителей, только тогда сотрудники добились выплат. При этом из-за конфликта должности лишилась руководитель департамента образования Курганской области Наталья Бобкова.

В последнее время критике с его стороны подверглась и.о. главы управления образованием района Камила Жимбаева. Именно она, по свидетельству педагогов из профсоюза, якобы стала инициатором внезапной психологической проверки учителей двух школ.

Следующее заседание суда назначено на 24 февраля.

Теги: Владимир Кочеулов, учитель, отстранение, школа, курганская область, родком



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