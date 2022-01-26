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взрыв автобуса в Воронеже (2021) | Фото: СКР

Причиной взрыва в Воронеже могла стать украинская диверсия

Причиной взрыва автобуса в Воронеже была украинская диверсия. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает "МК".

По данным издания, все подозреваемые в совершении преступления уже установлены. Они приехали в Россию и покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом, местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности диверсионной группы заранее, и у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег. Сам взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе.

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел 12 августа 2021 года, вечером, когда автобус стоял на остановке. Погибли два человека. Число пострадавших увеличилось до 22.

Ранее в качестве версий называли,конфликт перевозчиков, а также неисправность оборудования либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства. "МК" утверждает, что эти версии более не рассматриваются.

Теги: взрыв в автобусе, воронеж, автобус, взрыв



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