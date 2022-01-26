Главное, не выйти на самих себя: Смольный обещает бороться с картелями в сфере уборки города

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал разобраться с «полукриминалом», который уже несколько лет обогащается за счет городского бюджета. Проверка ФАС установила, что «полукриминал» находится в Смольном и подконтрольному ему комитете по благоустройству – благодаря ему контракты на уборку города достаются одним и тем же компаниям.

Ответственный за благоустройство Петербурга вице-губернатор Анатолий Повелий на выступлении в ЗакСе отметил, что город реформирует системы уборки снега. В сложившейся ситуации, по его словам, во многом виновны «циничные» управляющие кампании, в задачи которых входит очистка улиц. Поиски заговора и мафиозной причастности в своих провалах стало любимым занятием Смольного в январе 2022 года. Глава подведомственного Повелию Комблага Василий Пониделко ранее заявил о намерении бороться со «снежным картелем».

Фразу «снежный картель» использовала в своем расследовании УФАС, когда расследовала систему распределения контрактов на очистку улиц Петербурга. Тендеры на содержание города много лет достаются одним и тем же предприятиям, лишь одно из которых не принадлежит городу. Как писала «Фонтанка», в 2022-м ситуация не изменилась – договора Смольный заключил с теми же компаниями, что и в прошлом году. Антимонопольщики выявили, что контракты на уборку улиц распределялись с нарушениями. Общая стоимость тендеров составила 24 миллиарда рублей. В госкартеле были замечены городские предприятия, а их деятельность курировал Комблаг Смольного. Когда дело дошло до второго суда, там потеряли 4 тома и решение ФАС отменили.

Из расследования УФАС следует, что контракты до сих пор распределяются с нарушениями. Пониделко, говоря о необходимости бороться с мафией, вероятно забывает, что мафия сидит в Смольном и подконтрольном ему Комблаге. Из 8 предприятий, занимающихся уборкой снега, 6 принадлежит администрации – это СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное» и ГУДСП «Петродворцовое». Частниками являются АО «Автопарк № 7 Спецтранс» и СП «Северное».

Желание бороться с госкаретелем в лице Смольного ранее выразил и губернатор Александр Беглов в интервью для «России24», где заявил о наличии «полукриминала» в экосистеме города. Градоначальник отмечал, что мафия в Петербурге работает в транспортном, коммунальном и других секторах, и именно они виноваты, например, в провале администрацией старта мусорной реформы.

С января 2022 года заметно желание Смольного создать громкие инфоповоды, чтобы прикрыть свои проблемы в управлении городом. Обещание борьбы с мафией и «полукриминалом» является частью кампании по борьбе с государственным картелем в лице самой администрации Петербурга. В ходе этого расследования главное не выйти на самих себя.