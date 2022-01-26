Нижегородский районный суд арестовал экс-зампреда правительства Прикамья

26 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Нижегородский районный суд арестовал экс-зампреда правительства Прикамья

Нижегородский районный суд вынес решение об аресте экс-зампреда правительства Прикамья - руководителя аппарата краевого правительства Елены Лопаевой, сообщили Накануне.RU в суде.

Она арестована до 23 марта.

Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ. В суде уточняют, что речь идет о хищении денежных средств из благотворительного фонда. 

По версии следствия, Елена Лопаева вступила в сговор с экс-директором благотворительного фонда "Содействие XXI век" Еленой Найдановой.

РБК сообщает, что на допросах ФСБ подозреваемая Найданова дала признательные показания по ряду эпизодов. В том числе – о фиктивном трудоустройстве в эту общественную организацию нескольких человек из команды пермского губернатора Максима Решетникова.

"Со слов Лопаевой Е.С. мне стало известно, что в Фонд фиктивно трудоустроены несколько лиц в целях обналичивания денежных средств, поступивших в Фонд, которые в дальнейшем расходовались на оплату личных расходов должностных лиц, в том числе Решетникова М.Г. (…) В частности, в Фонд фиктивно была трудоустроена Станкевич Наталья Николаевна", – приводит издание слова Найдановой.

Сумма ущерба составила более 50 млн руб. 

По данным РБК, говоря о роли Станкевич, Найданова сообщила на допросе в ФСБ: "Полученные денежные средства в качестве заработной платы Станкевич сама тратила на личные нужды Решетникова М.Г. и членов его семьи, Давыдова Л.В."

Максим Решетников был назначен врио пермского губернатора 6 февраля 2017 года. Вместе с ним из Москвы приехала трудиться в Пермь Лопаева. Финансово доверенным лицом Решетникова на губернаторских выборах стала Найданова. Голосование прошло 10 сентября 2017 года, принеся ему победу с результатом 82,06%. С 21 января 2020 года Максим Решетников занимает кресло министра экономического развития РФ.
 
 

Теги: Елена Лопаева, мошенничество, обвинение, зампред правительства, Максим Решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2409

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети