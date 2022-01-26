Нижегородский районный суд арестовал экс-зампреда правительства Прикамья

Нижегородский районный суд вынес решение об аресте экс-зампреда правительства Прикамья - руководителя аппарата краевого правительства Елены Лопаевой, сообщили Накануне.RU в суде.

Она арестована до 23 марта.

Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ. В суде уточняют, что речь идет о хищении денежных средств из благотворительного фонда.

По версии следствия, Елена Лопаева вступила в сговор с экс-директором благотворительного фонда "Содействие XXI век" Еленой Найдановой.

РБК сообщает, что на допросах ФСБ подозреваемая Найданова дала признательные показания по ряду эпизодов. В том числе – о фиктивном трудоустройстве в эту общественную организацию нескольких человек из команды пермского губернатора Максима Решетникова.

"Со слов Лопаевой Е.С. мне стало известно, что в Фонд фиктивно трудоустроены несколько лиц в целях обналичивания денежных средств, поступивших в Фонд, которые в дальнейшем расходовались на оплату личных расходов должностных лиц, в том числе Решетникова М.Г. (…) В частности, в Фонд фиктивно была трудоустроена Станкевич Наталья Николаевна", – приводит издание слова Найдановой.

Сумма ущерба составила более 50 млн руб.

По данным РБК, говоря о роли Станкевич, Найданова сообщила на допросе в ФСБ: "Полученные денежные средства в качестве заработной платы Станкевич сама тратила на личные нужды Решетникова М.Г. и членов его семьи, Давыдова Л.В."



Максим Решетников был назначен врио пермского губернатора 6 февраля 2017 года. Вместе с ним из Москвы приехала трудиться в Пермь Лопаева. Финансово доверенным лицом Решетникова на губернаторских выборах стала Найданова. Голосование прошло 10 сентября 2017 года, принеся ему победу с результатом 82,06%. С 21 января 2020 года Максим Решетников занимает кресло министра экономического развития РФ.



