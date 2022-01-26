Германия поставит Украине 5 тыс. касок

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине 5 тыс. касок.

На днях стало известно, что Германия не собирается поставлять Украине оружие. Канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок исключили такую возможность.

В Киеве это решение вызвало возмущение. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина срочно просит 100 тыс. шлемов и бронежилетов. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал позицию Германии. Его поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как заявил Пабрикс, если ведущие страны ЕС открыто не станут на сторону Украины и не помогут оружием, то у ЕС нет будущего. В Германии, видимо, считают иначе.