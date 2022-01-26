В Перми отказали в проведении пикета против повышения стоимости проезда в транспорте

В Перми активисты подали новую заявку на акцию протеста против транспортной реформы и повышения стоимости проезда с 26 до 33 руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее активистам не согласовали проведение в конце января митинга, после чего они подали заявку на массовый пикет.

"Нам так и не дали ответ из администрации губернатора. Мы решили подать уведомление снова. Подали заявку на митинг", - сказала Накануне.RU организатор акции Людмила Ёлтышева.

Новое тарифное меню в городе начало действовать с 10 января. Стоимость разовой поездки выросла с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Ранее в Перми оштрафовали на 20 тыс. руб. активистку Елену Германову за запись видеообращения на "прямую линию" Владимира Путина по поводу застройки стадиона "Молот". Силовики сочли это несанкционированным митингом. Правда, впоследствии штраф пермячке все-таки отменили.

Напомним, на днях в Туве запретили митинг против роста цен и предупредили организаторов о недопустимости экстремизма.