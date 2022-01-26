От правящей на Тайване партии потребовали освободить задержанных китайских рыбаков

И без того непростая обстановка вокруг Тайваня обострилась после задержания рыбаков из материковой части Китая.

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь призвал власти Тайваня прекратить грубое и опасное обращение с материковыми рыбаками и освободить их как можно скорее.

Как передаёт China Daily, 14 рыбаков были задержаны ещё в начале января.

В Пекине заявляют, что Демократическая Прогрессивная партия (руководящая сейчас политическая сила на Тайване — прим.) понесёт ответственность, если попытается создать проблемы с освобождением.

Напомним, вероятность высадки на острове контингента Народно-Освободительной армии Китая сейчас считается весьма высокой, а в декабре прошлого года в китайских городах рядом с Тайваньским проливом прошли масштабные учения аварийных служб.