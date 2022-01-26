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Политика За рубежом
инфографика тайваньский вопрос, Тайвань, Китай, Гоминьдан, Коммунистическая партия Китая (2012) | Фото: Накануне.RU

От правящей на Тайване партии потребовали освободить задержанных китайских рыбаков

И без того непростая обстановка вокруг Тайваня обострилась после задержания рыбаков из материковой части Китая.

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь призвал власти Тайваня прекратить грубое и опасное обращение с материковыми рыбаками и освободить их как можно скорее.

Как передаёт China Daily, 14 рыбаков были задержаны ещё в начале января.

В Пекине заявляют, что Демократическая Прогрессивная партия (руководящая сейчас политическая сила на Тайване — прим.) понесёт ответственность, если попытается создать проблемы с освобождением.

Напомним, вероятность высадки на острове контингента Народно-Освободительной армии Китая сейчас считается весьма высокой, а в декабре прошлого года в китайских городах рядом с Тайваньским проливом прошли масштабные учения аварийных служб.

Теги: Китай, Тайвань, рыбаки



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