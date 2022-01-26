Добровольность заканчивается. В Прикамье предложили отстранять от учёбы непривитых школьников

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков предложил отстранять от учёбы школьников, которые не сделали прививку от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит, он должен добровольно решить вопрос о пребывании ребенка. Такому ребенку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны всё взвесить: либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому", - сказал Семериков в эфире "Эхо Москвы в Перми".

Напомним, ранее коммунисты в Госдуме возмутились тем, какую "отписку" им прислал Минздрав в ответ на запрос с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинацией детей от коронавируса. Депутаты настояли на запросе от имени комитета по охране здоровья, так как считали, что норма позволяет считать рекомендации обязательными к исполнению, хотя принудительная вакцинация детей запрещена. Под давлением коммунистов глава комитета "единоросс" Дмитрий Хубезов всё-таки направил запрос в министерство. В ответе замминистра Олега Гриднева говорится, что вакцинация профилактическими прививками взрослого населения (имеются в виду и прививки от коронавируса) может быть только добровольной, а для ковид-вакцинации детей требуется письменное заявление одного из родителей или законного представителя.