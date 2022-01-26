Госдума в феврале будет заседать всего три дня

Госдума в феврале 2022 года будет заседать на пленарных заседаниях всего три раза. Это связано с эпидемической ситуацией.

"В феврале будет одна неделя пленарных заседаний – это 15, 16, 17 февраля, - сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. – Планируется рассмотреть за это время 54 законопроекта, это будут самые первоочередные законопроекты".

Среди предложенных к рассмотрению документов будет, например, президентский законопроект о расширении полномочий СКР, правительственные поправки в Налоговый кодекс и КоАП. Также 16 февраля в рамках парламентского часа перед депутатами о строительной отрасли отчитается вице-премьер Марат Хуснуллин.