В Магнитогорске проверяют психоневрологический интернат из-за жалоб на огромные премии у руководства

26 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
премии, МПНИ, (2022) | Фото: Челябинское ОНФ

В Магнитогорске проверяют психоневрологический интернат из-за жалоб на огромные премии у руководства

Министерство социальных отношений Челябинской области проверит Магнитогорский психоневрологический интернат после жалоб на размер премий сотрудников. По данным медработников, руководство интерната выписало себе вознаграждение в размере 100–169 тыс. рублей, а санитарам – от 580 до 1 тыс. 814 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Сотрудники учреждения в соцсетях рассказали, что директор учреждения выписала себе и управляющему составу премии в 100 раз выше, чем простым санитарам. Самые высокие доплаты получили заместители директора по техническим вопросам и по финансовому обеспечению и материально-техническому снабжению. Также медработники сообщили, что их лишили дополнительных часов отпуска за вредный трудовой стаж.

премии, МПНИ,(2022)|Фото: Челябинское ОНФ

В региональном минсоце сообщили, что проверка еще не завершена, но уже сейчас можно сделать вывод об отсутствии единого подхода к начислению стимулирующих выплат. Дано поручение доработать положение о премировании в учреждении. По итогам проверки будут приняты кадровые решения.

Теги: премии, психоневрологический интернат, проверка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2408

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети