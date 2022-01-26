В Магнитогорске проверяют психоневрологический интернат из-за жалоб на огромные премии у руководства

Министерство социальных отношений Челябинской области проверит Магнитогорский психоневрологический интернат после жалоб на размер премий сотрудников. По данным медработников, руководство интерната выписало себе вознаграждение в размере 100–169 тыс. рублей, а санитарам – от 580 до 1 тыс. 814 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Сотрудники учреждения в соцсетях рассказали, что директор учреждения выписала себе и управляющему составу премии в 100 раз выше, чем простым санитарам. Самые высокие доплаты получили заместители директора по техническим вопросам и по финансовому обеспечению и материально-техническому снабжению. Также медработники сообщили, что их лишили дополнительных часов отпуска за вредный трудовой стаж.

В региональном минсоце сообщили, что проверка еще не завершена, но уже сейчас можно сделать вывод об отсутствии единого подхода к начислению стимулирующих выплат. Дано поручение доработать положение о премировании в учреждении. По итогам проверки будут приняты кадровые решения.