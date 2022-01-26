Вице-спикер Совета Федерации Турчак предложил поставлять в ДНР и ЛНР оружие

Россия должна оказать поддержку ЛНР и ДНР и поставить в непризнанные республики отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - цитирует Турчака ТАСС.