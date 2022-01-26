Избирком Екатеринбурга утвердил кандидатов от "ЕР" на довыборы в гордуму

Сегодня, 26 января, избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрела документы регионального отделения "Единой России", которые партия предоставила для участия в довыборах в городскую думу.

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Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургском избиркоме, "единороссы" приняли решение выдвинуть Татьяну Вяткину (округ №2) и Александру Журавлеву (округ №10). Поскольку требования закона и партийного устава не были нарушены, комиссия заверила список кандидатов от "ЕР".

Напомним, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина довыборы в ЕГД по одномандатным округам №2 и №10 запланированы на 27 марта. Выдвижение кандидатов началось 11 января.

На этой неделе стало известно, что в выборах хочет принять участие Артем Дударенко, сын бывшего замглавы Екатеринбурга Вадима Дударенко. Молодой человек собирается на праймериз для выдвижения в городскую думу от партии "Новые люди".