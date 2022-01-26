На Ямале от коронавируса привили первых 15 подростков

Сегодня на Ямале стартовала вакцинация от коронавируса школьников. Первые прививки "Спутник М" получили 15 подростков от 12 до 17 лет из Надыма и Ноябрьска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Сообщается, что вакцина представляет собой пятикратно облегченный вариант взрослого препарата. Данной концентрации достаточно для выработки необходимого уровня антител.

Вакцинация проводится после осмотра педиатра и с согласия родителей.

Напомним, 22 января двухкомпонентная вакцина, разработанная институтом Гамалеи, поступила на окружной склад в Ямальском СПИД-Центре. Это первая поставка вакцины от коронавируса для подростков в регион, размер партии составляет 480 комплектов доз.

Прививку будут делать в два этапа с интервалом в три недели. Сама вакцинация будет вестись в образовательных учреждениях, там же собирают согласия на процедуру. Перед прививкой каждого ребенка осмотрит педиатр.

Ранее сообщалось, что на Ямал поступит 960 доз вакцины от "короны" для подростков.