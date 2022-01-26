Останки Рихарда Зорге могут быть перезахоронены в России – Лавров

Москва собирается добиваться от Японии окончательного решения с захоронением останков советского разведчика Рихарда Зорге. "Есть идея перезахоронить останки Зорге на юге Сахалинской области, на Курильской гряде", - рассказал в Госдуме глава МИД России Сергей Лавров.

Зорге работал в Японии в годы Второй мировой войны, там же и был казнен в 1944 году. Сейчас на его могиле установлено надгробие, на котором написано: здесь лежит герой, отдавший жизнь в борьбе за мир.