26 Января 2022
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Происшествия В России
Егор Просвирнин (2021) | Фото: facebook.com, Егор Просвирнин

В анализах основателя "Спутника и Погрома" нашли два наркотических вещества, - Baza

В анализах погибшего журналиста и основателя "Спутника и Погрома" Егора Просвирнина нашли кокаин и МДМА, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, в крови наркотических веществ не обнаружено (в моче следы психоактивных веществ сохраняются дольше). Также отмечается, что следов употребления алкоголя эксперты не нашли.

Напомним, в конце декабря тело Просвирина нашли на проезжей части рядом с одним из домов на Тверской улице в Москве. На обнаженном теле мужчины были признаки падения с высоты, рядом с ним нашли перцовый баллончик и нож.

По данным Baza, в полиции супруга погибшего Марина рассказала, что вместе с мужем на протяжении последних трех дней употребляла алкоголь, в какой-то момент между супругами произошел конфликт. Просвирнин выгнал жену из квартиры и заперся изнутри, а через несколько часов выпал из окна.

Теги: егор просвирнин, наркотики, спутник и погром



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