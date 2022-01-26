В анализах основателя "Спутника и Погрома" нашли два наркотических вещества, - Baza

В анализах погибшего журналиста и основателя "Спутника и Погрома" Егора Просвирнина нашли кокаин и МДМА, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, в крови наркотических веществ не обнаружено (в моче следы психоактивных веществ сохраняются дольше). Также отмечается, что следов употребления алкоголя эксперты не нашли.

Напомним, в конце декабря тело Просвирина нашли на проезжей части рядом с одним из домов на Тверской улице в Москве. На обнаженном теле мужчины были признаки падения с высоты, рядом с ним нашли перцовый баллончик и нож.

По данным Baza, в полиции супруга погибшего Марина рассказала, что вместе с мужем на протяжении последних трех дней употребляла алкоголь, в какой-то момент между супругами произошел конфликт. Просвирнин выгнал жену из квартиры и заперся изнутри, а через несколько часов выпал из окна.