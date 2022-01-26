Минздрав: Результаты клинических исследований вакцин конфиденциальны и содержат коммерческую тайну

Минздрав России заявил, что результаты клинических исследований российских вакцин являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного.

"Почему? Информация является необходимой не только для специалистов, но и для широкого круга лиц! - недоумевает парламентарий. - Говорим о прозрачности принимаемых решений, о необходимости повышения доверия граждан, а по факту делаем наоборот!"

Куринный сообщил, что направил обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации.

Как сообщало Накануне.RU, на сайте sputnikvaccine.com, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от ковида "Спутник V", нет данных о результатах испытаний. На это обратил внимание ведущий "Познавательного ТВ" Артем Войтенков в своем телеграм-канале. Единственной статьей, где были опубликованы какие-то результаты, является февральская статья в The Lancet. Она посвящена "промежуточному анализу" третьей фазы.

Напомним, ранее в Минздраве РФ назвали "нецелесообразной" публикацию данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19.