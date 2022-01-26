В семи муниципалитетах Челябинской области выявили омикрон

В Челябинской области выявили 32 случая штамма омикрон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Из них четыре случая были завезены в регион из-за рубежа: три из Доминиканской республики и один из Армении. Остальные заболевшие за рубеж не выезжали и не контактировали с вернувшимися из-за границы.

Заболевшие "омикроном" проживают в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Коркино, Копейске и Сосновском районе. 18 человек были вакцинировано от коронавируса.

Только у двух пациентов заболевание протекало в виде пневмонии, у остальных по типу ОРВИ. Госпитализация потребовалась четырем заболевшим.