26 Января 2022
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Общество Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В семи муниципалитетах Челябинской области выявили омикрон

В Челябинской области выявили 32 случая штамма омикрон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Из них четыре случая были завезены в регион из-за рубежа: три из Доминиканской республики и один из Армении. Остальные заболевшие за рубеж не выезжали и не контактировали с вернувшимися из-за границы.

Заболевшие "омикроном" проживают в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Коркино, Копейске и Сосновском районе. 18 человек были вакцинировано от коронавируса.

Только у двух пациентов заболевание протекало в виде пневмонии, у остальных по типу ОРВИ. Госпитализация потребовалась четырем заболевшим.

Теги: коронавирус, омикрон,



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