Четвертый российский флот вышел на масштабные учения

Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений в Черном море.

Как сообщает Минобороны, во время перехода экипажи кораблей проведут тренировки по маневрированию, организации связи и ПВО.

В учения примут участие фрегаты, сторожевики, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные катера, десантные корабли и тральщики – всего более 140 кораблей и судов.

По данным Минобороны, учения стали частью маневров, которые должны пройти в январе-феврале по плану подготовки Вооруженных сил России на 2022 год.

26 января отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.

25 января в Аравийском море прошли совместные учения Китая и России "Мирное море-2022". От России в них участвовали корабли Тихоокеанского флота.

24 января двадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтийского флота вышли на учения в море.