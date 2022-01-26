26 Января 2022
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Армия и ВПК В России
Черноморский флот Сметливый (2012) | Фото: Накануне.RU

Четвертый российский флот вышел на масштабные учения

Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений в Черном море.

Как сообщает Минобороны, во время перехода экипажи кораблей проведут тренировки по маневрированию, организации связи и ПВО.

В учения примут участие фрегаты, сторожевики, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные катера, десантные корабли и тральщики – всего более 140 кораблей и судов.

По данным Минобороны, учения стали частью маневров, которые должны пройти в январе-феврале по плану подготовки Вооруженных сил России на 2022 год.

26 января отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.

25 января в Аравийском море прошли совместные учения Китая и России "Мирное море-2022". От России в них участвовали корабли Тихоокеанского флота.

24 января двадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтийского флота вышли на учения в море.

Теги: черноморский флот, учения



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