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Общество Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

На 300-летнем юбилее Нижнего Тагила выступит группа "На-На"

Стало известно, кто из знаменитостей выступит на концерте в честь 300-летия Нижнего Тагила.

Сегодня мэр Владислав Пинаев провел пресс-конференцию, посвященную 300-летнему юбилею города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всех планов глава раскрывать пока не стал и пообещал рассказать обо всем позже, когда мероприятия будут полностью согласованы и утверждены.

"Сейчас рассматриваются разные предложения – выступления популярных артистов, фестиваль салютов, лазерное шоу на Лисьей горе, 3D Mapping шоу и многие другие. Пока на сегодняшний день известно, что одним из приглашенных музыкальных коллективов будет группа "На-На", которой из-за пандемии не удалось выступить в прошлом году", - отметили в мэрии.

Нижний Тагил отметит свой юбилей в этом году. Ранее сообщалось, что итоговая программа празднования 300-летия будет формироваться после сбора и рассмотрения всех предложенных вариантов.

Теги: Нижний Тагил, юбилей, Пинаев, группа



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Ранее 29.11.2021 15:12 Мск На 300-летие Нижнего Тагила планируются лазерное шоу и концерты звезд


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