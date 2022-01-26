Россия будет развивать с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа сотрудничество во всех областях - Лавров

Президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Госдуме.

Он отметил, что "количество друзей России в Латинской Америке увеличивается, несмотря на то, что этот регион рассматривается Соединенными штатами Америки как что-то неприкасаемое".

"Тенденция к "полевению" и консервативной политике в странах Латинской Америки очевидна", - заявил Лавров.

Напомним, в последнее время неоднократно звучала тема возможности размещения российского вооружения и военных баз на территории Кубы и Венесуэлы, в Кремле и МИДе уходят от прямого ответа на вопрос о такой перспективе.