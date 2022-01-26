В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины от "короны" для подростков

В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины "Спутник-М" для подростков. Она будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Вакцина разработана специально для подростков от 12 до 17 лет. Её дозировка в пять раз меньше, чем во взрослой вакцине, так как у ребят иммунный ответ лучше, этой дозы будет достаточно для выработки антител.

Первыми укол поставят подросткам из группы риска, а также тем, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа. Вакцинация будет проводиться с письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на проведение вакцинации.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор написал на своей странице "ВКонтакте", какие лекарства лежат в аптечке у него и его родителей.

"Чтобы не упустить время, не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки. В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты: "Умифеновир", он же "Арбидол", парацетамол (и другие жаропонижающие средства), лекарства от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос, витамин С. Думаю, они сегодня должны быть в каждом доме", - написал губернатор, призвав ставить прививки и ревакцинироваться.