Оперштаб: 8000 родителей Екатеринбурга дали свое согласие на вакцинацию детей

В Екатеринбурге зарегистрировано 8 тыс. заявлений от родителей, одобряющих вакцинацию их детей от коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе. Сегодня уже поставили прививки первые 17 учеников екатеринбургского лицея №88.

"Сегодня мы начинаем вакцинировать детей. Всего по району больше 900 человек изъявили желание вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Конкретно в 88 лицее будут вакцинироваться больше 75 человек, но сегодня первые детки – 17 человек вакцинированы", – сказала заведующая отделением оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях Инна Гордовская.

Напомним, первая партия вакцины "Спутник-М" из 2 тысяч 400 доз для детей от 12 до 17 лет поступила в Свердловскую область на этой неделе, а вчера вакцинация официально началась. По данным оперштаба, среди первых, кто поставил прививку, оказалась дочь заместителя министра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой.