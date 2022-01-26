Полпред Якушев дал Куйвашеву сигнал "на выход"?

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вновь попал под шквал критики в Telegram-каналах. Произошло это после того, как полпред Владимир Якушев выступил с заявлением, каким в его представлении должен быть глава области, выборы которого пройдут уже в этом году. Некоторые посчитали это тревожным сигналом для ушедшего в очередной отпуск Куйвашева, однако эксперты считают, что действующему главе региона нечего опасаться.

На этой неделе канал "Незыгарь" включил Евгения Куйвашева в свой традиционный рейтинг "Губернаторы под ударом". Глава Свердловской области занял в нем третье место.

"В регионе широко обсуждаются данные закрытых социологических замеров, которые показывают, что рейтинг Куйвашева равен всего 16%. Губернатор избран секретарем реготделения партии власти, однако в обществе высок запрос на уход неэффективного губернатора-варяга. Текущая социология накладывает отпечаток на публичное позиционирование губернатора", - пишет канал.

"Незыгарь" отмечает, что практически любое публичное заявление главы Среднего Урала вызывает волну критики.

"В регионе отчетливо фиксируется желание ухода Куйвашева", - полагают авторы канала.

Другой Telegram-канал с говорящим названием "Негубернатор Куйвашев" сообщает, что обзор "Незыгаря" якобы родился из аналитичек, которые поступили в Администрацию президента от полпредов.

"Аппарат Владимира Якушева мониторил ситуацию в УрФО во второй половине 2021 года одновременно с контролем за выборным процессом. Отвечал за подготовку документа замполпреда Борис Кириллов. Для Свердловской области, в которой чиновник разбирается лучше всего, как раз характерен "дефицит эффективной коммуникации региональных властей с обществом" и "возрастающий уровень нетерпения к публичной критике" у губернатора Евгения Куйвашева, о чем пишет "Незыгарь", ссылаясь на неназванного эксперта", - делится версией канал.

"Обращает на себя внимание тот факт, что накануне этого обзора Якушев впервые открыто обозначил требования к губернатору Свердловской области", - добавляет "Негубернатор Куйвашев".

Ранее полномочный представитель президента в УрФО рассказал, каким в его представлении должен быть свердловский губернатор, выборы которого пройдут в сентябре этого года. По словам полпреда, он должен быть, прежде всего, профессионалом и хорошо знать регион.

"У уральцев всегда очень завышенные требования к тем, кто должен возглавлять регион. В Свердловской области всегда были губернаторы, отвечающие высокой планке. Ну, и конечно, это достаточно серьезная публичная фигура, которая должна пользоваться доверием. Люди проголосовали – это одна история. И потом, в процессе уже непосредственной работы все равно возникает доверие к тому человеку, который определяет сегодня и политику, и экономику субъекта", - заявил Владимир Якушев в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению полпреда, губернатор должен уметь объединять людей, доносить до них важные мысли в сложных ситуациях, такой, как тот же коронавирус.

"Он должен получать поддержку у избирателей, а люди должны ему верить, потому что они его проверили в делах. Этот набор факторов и будет влиять на то, кого изберут жители Свердловской области", - добавил Якушев.

Некоторые наблюдатели предположили, что на фоне критики в Сети полпредство таким образом обозначает возможность ухода Куйвашева со своего поста. Однако уральский политолог Александр Пирогов не считает, что в отношениях полпреда и губернатора наметился раскол. Он заявил, что цифра в 16% рейтинга является "абсолютно рандомной".

"Комментировать анонимные Telegram-каналы – дело не очень благодарное и благородное, потому что они для того и существуют, чтобы сливать различную информацию, которая не соответствует действительности. Все, кто проводит различные социологические опросы – а они проводятся многими организациями, связанными с органами власти – знают объективную картину. И они понимают, что рейтинг Куйвашева – не меньше 50%, особенно после прошлогодней избирательной кампании, акцентированной на фигуре губернатора. Он достаточно серьезно укрепил свои позиции", - рассказал Накануне.RU Александр Пирогов.

По мнению эксперта, слова полпреда о требованиях к главе Свердловской области "носят комплиментарный характер по отношению именно к действующему губернатору".

"У них достаточно неплохие отношения. Поэтому тут не стоит искать черную кошку в темной комнате, потому что ее там элементарно нет", - заключил политолог.