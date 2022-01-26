Школы Магнитогорска эвакуируют

В Магнитогорске эвакуируют школы. Об этом сообщили родители школьников в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В некоторых школах детям сообщили, что это учения.

"Сын пришел во второй обуви, успел накинуть пуховик, портфели остались в классе. Паника, детей выводят второпях, пугают, что заминировали… Если это учебная тревога, то почему учителя вывели детей без портфелей и нормально не дали одеться?", - рассказала жительница города.

Напомним, 25 января в Челябинске были эвакуированы школы из-за поступивших анонимных сообщений об угрозах минирования. 20 января во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. Позднее в мэрии сообщили, что занятия отменили из-за анонимных сообщений о "минировании