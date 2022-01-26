На "Листвяжной" фальсифицировалась работа системы газового контроля, - Ростехнадзор

Причинами аварии на шахте "Листвяжная" могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Об этом заявил замначальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено.

По словам Никитина, комиссия закончит свою работу предположительно 15 февраля, в акте не будет "непреодолимых сил природы", передает ТАСС.

Напомним, при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в ноябре этого года погиб 51 человек – 46 горняков и пять спасателей. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

Россия должна отказаться от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля, заявлял вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетику.