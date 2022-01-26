Компания, забор которой убил пермячку, не смогла оспорить включение в реестр недобросовестных подрядчиков

Компания из Екатеринбурга "АудитЭнергоПроект" не смогла оспорить решение Пермского УФАС о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В 2020 году фонд капитального ремонта Пермского края на 2014-2044 годы провел три электронных аукциона, победителем которых было признано ООО "АудитЭнергоПроект". Заказчик и подрядчик заключили три договора на выполнение работ по капремонту. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в срок и был включен в реестр недобросовестных подрядчиков на три года.

Согласно материалам дела, подрядчик неоднократно нарушал установленные сроки исполнения своих обязательств перед заказчиком, о чем Фонд регулярно предупреждал организацию, требуя исполнять условия договоров в установленные сроки.

"Поведение подрядчика привело к тому, что работы по капитальному ремонту на объектах либо не проводились, либо велись с нарушением сроков. Антимонопольное ведомство пришло к выводу о недобросовестности действий подрядчика, поэтому включило сведения о компании в реестр недобросовестных подрядных организаций", - пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

В результате в Прикамье было сорвано проведение работ в Перми, Краснокамске, Кунгуре и других территориях края.

Напомним, что компания занималась ремонтом дома в Перми, где обрушились строительные конструкции. В результате ЧП на ул. Краснова одна женщина погибла от травм, вторая была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.