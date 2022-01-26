Компания, забор которой убил пермячку, не смогла оспорить включение в реестр недобросовестных подрядчиков

26 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Компания, забор которой убил пермячку, не смогла оспорить включение в реестр недобросовестных подрядчиков

Компания из Екатеринбурга "АудитЭнергоПроект" не смогла оспорить решение Пермского УФАС о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В 2020 году фонд капитального ремонта Пермского края на 2014-2044 годы провел три электронных аукциона, победителем которых было признано ООО "АудитЭнергоПроект". Заказчик и подрядчик заключили три договора на выполнение работ по капремонту. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в срок и был включен в реестр недобросовестных подрядчиков на три года.

Согласно материалам дела, подрядчик неоднократно нарушал установленные сроки исполнения своих обязательств перед заказчиком, о чем Фонд регулярно предупреждал организацию, требуя исполнять условия договоров в установленные сроки.

"Поведение подрядчика привело к тому, что работы по капитальному ремонту на объектах либо не проводились, либо велись с нарушением сроков. Антимонопольное ведомство пришло к выводу о недобросовестности действий подрядчика, поэтому включило сведения о компании в реестр недобросовестных подрядных организаций", - пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

В результате в Прикамье было сорвано проведение работ в Перми, Краснокамске, Кунгуре и других территориях края.

Напомним, что компания занималась ремонтом дома в Перми, где обрушились строительные конструкции. В результате ЧП на ул. Краснова одна женщина погибла от травм, вторая была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Теги: ремонт, кровля, обрушение, АудитЭнергоПроект, реестр недобросовестных подрядчиков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2021 14:50 Мск В Перми наказан виновник смерти пермячки при обрушении строительных ограждений
Ранее 10.02.2021 15:29 Мск Пермское УФАС включило компанию, установившую обрушившееся ограждение, в реестр недобросовестных подрядчиков
Ранее 22.01.2021 13:28 Мск Фонд капремонта просит включить в "черный список" подрядчика, ремонтировавшего дом на ул. Краснова
Ранее 13.01.2021 15:19 Мск Семья погибшей при обрушении строительных ограждений пермячки получит полмиллиона
Ранее 12.01.2021 14:05 Мск В Перми больше половины строительных ограждений имеют нарушения: первые итоги проверки после трагедии
Ранее 12.01.2021 10:59 Мск И.о гендиректора фонда капитального ремонта Пермского края стал экс-глава Кировского района Перми
Ранее 11.01.2021 16:22 Мск В Перми проверяют состояние всех временных строительных ограждений
Ранее 11.01.2021 12:29 Мск После ЧП в центре Перми уволился директор краевого фонда капремонта


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2394

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети