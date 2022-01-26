26 Января 2022
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Общество За рубежом
(2004) |

ЕС вводит новые правила для путешествий

С 1 февраля ЕС вводит новые рекомендации по передвижению между странами. Учитываться будет "иммунный статус" человека, а не то, из какой он страны.

Смысл нововведений следующий: при наличии действующего ковид-сертификата человек не должен подвергаться дополнительным требованиям и ограничениям. Для вакцинированных он будет действовать в течение 9 месяцев с даты последнего укола, для переболевших - в течение 6 месяцев. В случае отсутствия этих документов требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа, или экспресс-тест на антиген, сделанный не более 24 часов назад. Исключение сделано для детей до 12 лет.

Формально новые правила являются рекомендациями, но комиссар по вопросам здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес заявила, что государства-члены должны их применять, не ужесточая. Однако сами эти правила нарушают базовое право граждан на передвижение, лишь прикрываясь ковидом, и закрепляют сергегацию по "иммунному статусу". При этом год назад, когда начиналась ковид-вакцинация, заявлялось, что после вакцинации вернется нормальная жизнь. А этой зимой, вакцинировав почти все население, почти все страны ЕС переживают сильнейший рост заболеваемости. Притом что общая смертность так и не снизилась.

В этот раз обещается, что не вакцинация, а "омикрон" приведет к массовому коллективному иммунитету и все закончится. До следующей зимы?

Теги: ЕС, ковид, путешествия



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