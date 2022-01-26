26 Января 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков о санкциях Байдена против Путина: Президент держит свои деньги в банке "Россия"

Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, но политически деструктивны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предлагающие подобные меры конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов представителей российского руководства, но они не совсем владеют темой. Песков напомнил, что чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом.

Представитель Кремля добавил, что Путин получает зарплату на счет в банке "Россия", который уже находится под санкциями США, передает ТАСС.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина при вторжении на Украину.

На прошлой неделе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России. По данным The Washington Post, новый проект санкций против РФ носит название "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминается лично президент РФ Владимир Путин. Издание пишет, что в черный список также попали российские высокопоставленные лица, министры и чиновники, среди которых и Песков.

Теги: песков, путин, санкции



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