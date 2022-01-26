26 Января 2022
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Экономика В России
Сергей Глазьев (2021) | Фото: forumspb.com

Глазьев: Рубль должен укрепляться, исходя из фундаментальных факторов

Действия Банка России по курсу рубля противоречат его конституционному обязательству обеспечивать устойчивость рубля. Который должен укрепляться, исходя из фундаментальных факторов формирования обменного курса национальной валюты. А он ослаб на 6% за две недели, пишет академик РАН экономист Сергей Глазьев в своем телеграм-канале.
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Он отмечает, что профицит внешней торговли России в прошлом году вырос в два раза - до 185 млрд долларов Даже с учетом отрицательного баланса инвестиционных доходов и услуг платежный баланс мог бы составить по итогам прошлого года с плюсом более 120 млрд долларов. ЦБ также попустительствовал ускоренному оттоку капитала из России в размере 72 млрд долларов. Но платежный баланс все равно сводится с плюсом около 50 млрд долларов.

При этом взлетели вверх мировые цены на товары российского экспорта: углеводороды, металлы, химическое сырье, минеральные удобрения, зерно. Это значит, что и в 2022 году положительно сальдо торгового баланса сохранится на высоком уровне.

"Таким образом, никаких объективных причин для падения курса рубля нет. Наоборот, согласно фундаментальным факторам курсообразования, он должен расти. Из этого следует, что обменным курсом рубля манипулируют спекулянты. Математический анализ динамики обменного курса рубля после 2013 года позволяет сделать вывод о том, что обслуживание их интересов... является главной реальной целью политики "таргетирования инфляции", проводимой Банком России", - подчеркивает Глазьев.

Девальвация рубля всегда вызывает повышение инфляции, с которой якобы борется ЦБ. И под эти предлогом он каждый раз повышает ключевую ставку, нанося удар по экономическому росту. Совокупный ущерб от этой политики к настоящему времени Глазьев оценивает в размере около 50 трлн рублей недопроизведенного ВВП и 20 трлн рублей несделанных инвестиций.

Экономическими бенефициарами политики ЦБ являются валютно-финансовые спекулянты, а политическими - власти США, считает он.

Экономист Валентин Катасонов не исключает, что и руководство Банка России тоже играет на курсах валют, имея с этого доходы.

Теги: сергей глазьев, банк россии, курс рубля



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