Россель предложил расстреливать педофилов вместо пожизненного заключения

Член Совета Федерации Эдуард Россель предложил "стрелять педофилов" вместо того, чтобы сажать их на пожизненное. Такое мнение он выразил при одобрении поправок, ужесточающих наказание для данных лиц.

"Непонятно почему, но очень лояльно как-то к этому относимся. Поступок звериный. Это не человек делает - это зверь и за это надо просто стрелять. А пожизненное... я просто напоминаю, что пожизненное - это мы будем содержать их на областном и федеральном бюджете. Они не работают, по закону они будут сидеть, и мы будем их кормить. Их надо стрелять", - заявил Россель.

В свою очередь председатель палаты Валентина Матвиенко не смогла согласиться с введением смертной казни, хотя и подтвердила Росселю, что ее мнение в подобных ситуациях близко с его мыслями.

"Всех их предлагается сажать пожизненно, это уже и психически больные люди, нелюди, звери - не люди. Конечно, их нужно изолировать от общества. Но я против смертной казни, здесь я вас не поддержу. Но ваше настроение мне понятно и близко", - заявила Матвиенко.

Она также предложила инициатору изменений первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку рассмотреть опыт других стран при подготовке дополнительных поправок и обсудить с коллегами введение химической кастрации для граждан, признанных виновными в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На это Турчак отметил, что "ввел бы и физическую кастрацию".

Напомним, что сегодня Совет Федерации одобрил поправки в закон, благодаря которым максимальная мера наказания за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего увеличивается с 20 лет до пожизненного. Турчак также сообщил, что дополнительно рассматриваются и другие ужесточения.

Так, возраст несовершеннолетних, за изнасилование или насильственные действия сексуального характера над которыми предусмотрено максимальное наказание, планируется увеличить с 14 до 18 лет. По словам спикера, с 2012 года число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло на 8%. При этом, более половины из них - над детьми от 14 до 18 лет. Сейчас максимальное наказание предусмотрено только для насильников-рецидивистов и только если их жертвы не достигли 14 лет. По факту же педофилы получают гораздо меньшие сроки и выходят на свободу намного раньше. В качестве примера он привел убийцу пятилетней девочки в Костроме, который ранее уже был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отсидел всего около четырех лет.

Следующим решением должны стать изменения самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе. Турчак утверждает, что государство обязано контролировать каждый их шаг. В свою очередь представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев предложил рассмотреть введение постоянной обязанности ношения электронных отслеживающих браслетов.

"Выходя на свободу, эти моральные уроды, как правило, возвращаются в свои города и поселки, где жители вынуждены пребывать в страхе. Особенно тяжело представить, что должна чувствовать жертва насилия. Предлагаемый закон решает важнейшую задачу - дает возможность навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов по ряду новых оснований. Цель не только в том, чтобы жестко наказать нелюдей, нападающих на детей, но и чтобы предотвращать такие преступления и трагедии в принципе. Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток дней он проведет за решеткой", - заключил Турчак.

За уже имеющиеся поправки проголосовало 140 человек из 140 присутствующих.