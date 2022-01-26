26 Января 2022
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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД РФ получил часть ответов по гарантиям безопасности

Россия получила некоторые ответы на свои предложения о гарантиях безопасности, пока в устной форме, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат добавил, что ответы будут внимательно изучены, после чего Москва определит дальнейшие шаги.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ответ США на требования России в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности не будет обнародован. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей.

Теги: мид рф, гарантии безопасности



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