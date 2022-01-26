МИД РФ получил часть ответов по гарантиям безопасности

Россия получила некоторые ответы на свои предложения о гарантиях безопасности, пока в устной форме, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат добавил, что ответы будут внимательно изучены, после чего Москва определит дальнейшие шаги.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ответ США на требования России в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности не будет обнародован. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей.