Госдума отказалась снять с рассмотрения законопроект о повсеместном внедрении ДЭГ

Госдума отказалась снять с повестки пленарного заседания законопроект "единоросса" Дмитрия Вяткина о распространении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всю Россию на постоянной основе. Сейчас ДЭГ проводится в качестве эксперимента в отдельных, пилотных регионах, которые выбирает по уровню готовности Центризбирком.

Представители КПРФ заявили о спорности законопроекта и самого ДЭГ как явления, коммунист Денис Парфенов и вовсе предложил снять с рассмотрения скандальный законопроект.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ответ заявил: "У нас все документы готовы, комитет прошел. Придут коллеги из ЦИК, готовы отвечать на вопросы". Крашенинников считает достаточным мнение "коллег из ЦИК" в качестве экспертного при рассмотрении этого вопроса.

По итогам голосования снятие законопроекта не прошло.