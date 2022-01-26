26 Января 2022
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума отказалась снять с рассмотрения законопроект о повсеместном внедрении ДЭГ

Госдума отказалась снять с повестки пленарного заседания законопроект "единоросса" Дмитрия Вяткина о распространении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всю Россию на постоянной основе. Сейчас ДЭГ проводится в качестве эксперимента в отдельных, пилотных регионах, которые выбирает по уровню готовности Центризбирком.

Представители КПРФ заявили о спорности законопроекта и самого ДЭГ как явления, коммунист Денис Парфенов и вовсе предложил снять с рассмотрения скандальный законопроект.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ответ заявил: "У нас все документы готовы, комитет прошел. Придут коллеги из ЦИК, готовы отвечать на вопросы". Крашенинников считает достаточным мнение "коллег из ЦИК" в качестве экспертного при рассмотрении этого вопроса.  

По итогам голосования снятие законопроекта не прошло.

Теги: госдума, дэг, законопроект



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