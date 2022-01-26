Депутаты глубоко понимают настроения граждан, которых они представляют, - Лавров

В Госдуме сегодня выступал с отчетом о деятельности Министерства иностранных дел России его глава Сергей Лавров. Министр и депутаты обменивались любезностями и нахваливали работу друг друга. Так, председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов заявил, что ни одно обращение палаты в МИД не остается без ответа, а Лавров считает, что "депутаты глубоко понимают настроения граждан, которых они представляют".

Что касается отчета министра о состоянии внешнеполитических дел, то в нем не было никаких неожиданностей. Вот некоторые тезисы из выступления Лаврова:

- Происходят глубокие изменения, не совсем позитивные, мягко говоря, всю систему лихорадит. Старый Запад не готов принять новую систему многополярного мира, не считаясь с законными интересами всех остальных стран.

- США подталкивают Киев к проведению военных действий в отношении России.

- Замотать наши предложения по безопасности в бесконечных дискуссиях мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует, Москва предпримет необходимые ответные меры.

- Мир никогда не будет западоцентричным, человечество повзрослело, таскать каштаны из огня для "старших товарищей" никто больше не хочет. Большинство государств разделяет эту нашу позицию.

- Донбасс: преодолеть кризис можно только путем исполнения Минских договоренностей. Нужен прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.

- Жестко противодействуем попыткам героизировать нацистов и их пособников.