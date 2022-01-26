26 Января 2022
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Общество В России
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Создатели "ЭпиВакКороны" считают преждевременным вывод о ее отрицательной эффективности

В ГНЦ "Вектор" назвали преждевременными выводы ученых об отрицательной эффективности созданной в этом центре вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Как заявил "Интерфаксу" представитель центра, такие результаты исследования могут быть связаны с недостаточным объемом выборки. Также к ошибочному результату могло привести то, что "ЭпиВакКорону" обычно выбирают пожилые люди и те, у кого хронические заболевания, поскольку стараются минимизировать побочные эффекты.

О том, что эффективность "ЭпиВакКороны" оказалась отрицательной - минус 40%, сообщили сотрудники Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге. Они подвели итоги первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин на предмет защиты от штамма коронавируса "дельта". Эффективность "Спутника V" составила 58%, "Спутника Лайт" — 50%, "КовиВака" — 38%, сообщает "Коммерсантъ".

Разработчики из института им. Чумакова ("КовиВак") также указывают на ошибки в исследовании и не признают выводы коллег.

Ранее "Ведомости" сообщили, что с начала 2022 года регионы России не получили ни одной партии вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н". Источники издания утверждают, что эта вакцина от коронавируса давно не поставляется в регионы и "есть основания говорить о приостановке производства" данного препарата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о закупках вакцины "ЭпиВакКорона" не является прерогативой Кремля. Его следует адресовать Минздраву или оперштабу.

Теги: вакцина, эпиваккорона



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