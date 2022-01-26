В Тюменской области зафиксировали очаг бешенства

В Тюменской области введен карантин из-за бешенства животных.

Постановление с подписью губернатора Александра Моора опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Очаг был обнаружен в Тюменском районе, рядом с озером Лебяжье: в координатах с широтой 57.008001, долготой 65.569 270. По данным координатам расположено урочище Боринки.

Карантинную зону запрещено посещать посторонним лицам. Также под запрет попадает охота на диких животных.